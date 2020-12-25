«Спартак» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско
Испанец Рафаэль Бенитес может возглавить московский «Спартак», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета.
На данный момент Бенитес возглавляет китайский «Далянь Про». Контракт испанца с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. До этого специалист работал в английских «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», мадридском «Реале», итальянских «Интере» и «Наполи» и других клубах.
Сообщалось, что главный претендент на пост главного тренера красно-белых — Леонарду Жардим, который находится без работы с прошлого года, когда его во второй раз за год уволили из «Монако».
Жардим — основной кандидат на пост тренера «Спартака». Он хочет получать € 6 млн в год
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