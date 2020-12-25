Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско

«Спартак» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Испанец Рафаэль Бенитес может возглавить московский «Спартак», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета.

На данный момент Бенитес возглавляет китайский «Далянь Про». Контракт испанца с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. До этого специалист работал в английских «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», мадридском «Реале», итальянских «Интере» и «Наполи» и других клубах.

Сообщалось, что главный претендент на пост главного тренера красно-белых — Леонарду Жардим, который находится без работы с прошлого года, когда его во второй раз за год уволили из «Монако».

Жардим — основной кандидат на пост тренера «Спартака». Он хочет получать € 6 млн в год
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020