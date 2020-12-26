«Меня не задело». Чалов — о реакции на интервью с Черчесовым

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Наставник национальной команды раскритиковал некоторых молодых игроков, включая Чалова.

«Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в Интернете. Меня это не задело. У главного тренера своё мнение. Если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду. Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всё для этого. На нашу работу это не влияет.

В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда есть цели — чемпионство с ЦСКА и основа сборной, — ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды.

Причины провала на том сборе? Было много новых ребят. Все понимают ответственность, выкладываются на 120%. Никто не хочет проигрывать, все прекрасно осознают, где находятся. У сербов тогда залетало всё. С Турцией, если бы не удаление… Две ошибки выбили команду из колеи, мы остались вдесятером, соперник этим воспользовался. Сербия и Турция — команды высокого уровня, там много топовых игроков. Но и нашу команду не стоит судить только по этим матчам. Впереди отбор на ЧМ 2022 и Евро — тогда и посмотрим», — сказал Чалов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Чаловым читайте скоро на «Чемпионате».