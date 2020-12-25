Кутепов: для команды моё появление на месте центрального нападающего было большим шоком

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как воспринял решение главного тренера Доменико Тедеско использовать его в ряде матчей на позиции центрального нападающего.

«Когда узнал, что сыграю нападающего? Узнал прямо во время матча с «Ротором»: мне сказали, что я выхожу в нападение. Было немного неожиданно, но тут, скорее, не я должен был адаптироваться, а команда к моей новой роли. Для них это было большим шоком. Ощущения скомканные — всё равно позиция не моя, сразу перестроиться невозможно. Но ни с кем из наших нападающих это не обсуждал — они же чувствуют конкуренцию, так что общаться на эту тему со мной не будут, ха-ха. Не думаю, что продолжу выходить в нападении — скорее, это была вынужденная мера.

Сравнение с Ибрагимовичем? Тогда это сравнение зашло. Если болельщикам нравится — почему нет? Я спокойно к этому отношусь — не могу сказать, что прямо восхищён этими разговорами. Понятно, что Златан — великий футболист. Его поступки, игра, количество голов и титулов говорят сами за себя. Сейчас, в свои 38 лет (на самом деле Ибрагимовичу 39. — Прим. «Чемпионата»), он просто в замечательной форме. Но я — это я и хочу быть собой», — цитирует Кутепова GQ.