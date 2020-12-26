«Монако» планирует продать четырёх игроков зимой

Руководство «Монако» заявило о планах сосредоточить свои усилия на продажах футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб зимой планирует продать защитника Страхиню Павловича, полузащитников Самуэля Грандсира и Юссефа Аит-Беннасера, а также нападающего Генри Оньекуру.

«Мы не претенденты на покупки, однако будем следить за рынком», – заявил вице-президент «Монако» Олег Петров в интервью Nice-Matin.

В текущем сезоне Лиги 1 «Монако» после 17 матчей с 27 очками занимает шестое место в таблице. В 17-м туре «Монако» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Сент-Этьеном» – 2:2. В составе хозяев авторами голов стали Софьян Диоп и Кевин Фолланд.

Ранее Олег Петров заявил, что чемпионство в нынешнем сезоне кажется «слишком оптимистичной целью».