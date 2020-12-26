Бубнов: Матвей Сафонов — очень перспективный вратарь. Но я бы всё же выбрал Акинфеева

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов рассказал, почему считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим голкипером первой части сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.



«Матвей Сафонов — очень перспективный вратарь. Как и Игорь Акинфеев, он рано начал. Сейчас он играет достаточно стабильно, является футболистом стартового состава «Краснодара». Достойная кандидатура. Не пора ли ему начинать играть за сборную? Его уже приглашают. Думаю, своё место он ещё там получит. Сейчас ему нужно только прибавлять в стабильности, хотя он и так уже выглядит довольно уверенно.



По итогам 19 туров выбрал бы Акинфеева. Он был самым стабильным и самым надёжным, хотя по статистике этого и не скажешь. Рыжиков? Опытный вратарь, но играет в «Тамбове» — аутсайдере. У его ворот всегда много моментов, поэтому у него такие высокие показатели по спасениям», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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