Артета: у «Челси» самый сильный состав в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 15-го тура АПЛ с «Челси» высказался о силе соперника.
«Очевидно, что у «Челси» всегда был прекрасный состав с замечательными игроками. Когда играли с ними несколько месяцев назад, это уже была невероятно сильная команда. Сейчас мы, вероятно, говорим о сильнейшем составе английской Премьер-лиге.
«Аристократы» проделали очень хорошую работу, Фрэнк Лэмпард отлично поработал. Команда под его руководством полна уверенности в себе, и, даже несмотря на несколько проигрышей «Челси», точно будет бороться за первое место в АПЛ», – приводит слова Артеты Sky Sports.
Сегодня, 26 декабря, «Арсеналу» предстоит матч 15-го тура чемпионата Англии с «Челси». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
- 26 декабря 2020
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