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Артета: у «Челси» самый сильный состав в АПЛ

Артета: у «Челси» самый сильный состав в АПЛ
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 15-го тура АПЛ с «Челси» высказался о силе соперника.

«Очевидно, что у «Челси» всегда был прекрасный состав с замечательными игроками. Когда играли с ними несколько месяцев назад, это уже была невероятно сильная команда. Сейчас мы, вероятно, говорим о сильнейшем составе английской Премьер-лиге.

«Аристократы» проделали очень хорошую работу, Фрэнк Лэмпард отлично поработал. Команда под его руководством полна уверенности в себе, и, даже несмотря на несколько проигрышей «Челси», точно будет бороться за первое место в АПЛ», – приводит слова Артеты Sky Sports.

Сегодня, 26 декабря, «Арсеналу» предстоит матч 15-го тура чемпионата Англии с «Челси». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

Микель Артета высказался о семиматчевой безвыигрышной серии «Арсенала» в АПЛ
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