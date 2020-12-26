Вратарь «Астон Виллы» Мартинес оторвался от преследователей по количеству сухих матчей

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» на домашнем стадионе «Вилла Парк» разгромила «Кристал Пэлас» (3:0).



Как сообщает Squawka Football в «Твиттере», вратарь «Астон Виллы» Дамиан Мартинес упрочил лидерство по количеству сухих матче в АПЛ — теперь на его счету восемь игр на ноль. У вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона и голкипера «Челси » Эдуарда Менди на данный момент по шесть сухих матчей.

Фото можно увидеть на странице Squawka Football в «Твиттере».

Примечательно, что за весь прошлый сезон «Астон Вилла» провела всего семь матчей без пропущенных мячей в АПЛ.



28-летний аргентинец перешёл в стан «львов» из лондонского «Арсенала» 16 сентября 2020 года. «Вилла» заплатила за этот трансфер € 17,4 млн.

«Астон Вилла» набрала в 13 матчах 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (18) — на 13-м месте.