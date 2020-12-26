«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Диаш, Аке, Канселу, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Стерлинг.



Запасные: Стеффен, Б. Менди, Лапорт, Зинченко, Фоден, Палмер, Фернандиньо, Агуэро, Марез.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Йедлин, Фернандес, Шёр, М. Лонгстафф, Ритчи, Альмирон, Хэйден, Мёрфи, Жоэлинтон.



Запасные: Гиллеспи, Крафт, Льюис, Манкильо, Андерсон, Ш. Лонгстафф, Уилсон, Кэрролл, Гейл.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 23 очка и занимают 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (18) — на 12-м месте.