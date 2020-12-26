Виктор Линделёф получил травму в матче с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии защитника манкунианцев Виктора Линделёфа, заменённого на 66-й минуте матча 15-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:2).



«Я не знаю, насколько сильно пострадал Виктор Линделёф. Думаю, у него снова проблемы со спиной. Нам остаётся оценить его состояние перед матчем с «Вулверхэмптоном».



С другой стороны, Эрик Байи сейчас в хорошей форме, Аксель Туанзебе в форме, так что нам придётся вернуться к вопросу с составом прямо перед матчем с «волками».



У нас нет времени об этом беспокоиться. Сейчас у команды около 30 часов на подготовку к следующему матчу, и, надеюсь, игроки используют это время с умом», — приводит слова норвежца официальный сайт манкунианцев.



«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.

Сульшер — о матче с «Лестером»: мы разочарованы, что не выиграли сегодня