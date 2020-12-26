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Виктор Линделёф получил травму в матче с «Лестером»

Виктор Линделёф получил травму в матче с «Лестером»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии защитника манкунианцев Виктора Линделёфа, заменённого на 66-й минуте матча 15-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:2).

«Я не знаю, насколько сильно пострадал Виктор Линделёф. Думаю, у него снова проблемы со спиной. Нам остаётся оценить его состояние перед матчем с «Вулверхэмптоном».

С другой стороны, Эрик Байи сейчас в хорошей форме, Аксель Туанзебе в форме, так что нам придётся вернуться к вопросу с составом прямо перед матчем с «волками».

У нас нет времени об этом беспокоиться. Сейчас у команды около 30 часов на подготовку к следующему матчу, и, надеюсь, игроки используют это время с умом», — приводит слова норвежца официальный сайт манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.

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