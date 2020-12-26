Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» прервал семиматчевую безвыигрышную серию, победив «Челси»

«Арсенал» прервал семиматчевую безвыигрышную серию, победив «Челси»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершился матч 15-го тура АПЛ. «Арсенал» принимал «Челси» и одержал победу со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 34-й минуте — защитник «аристократов» Рис Джеймс нарушил правила в своей штрафной, к «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео всех голов в матчах АПЛ смотрите на «Чемпионате»

На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар.

Видео шикарного удара Джаки со штрафного

На 56-й минуте «канониры» довели счёт до разгромного — полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную «Челси» и закрутил мяч в дальнюю девятку.

Видео третьего гола хозяев

85-й минуте гости забили гол престижа — нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои.

Видео единственного гола «Челси» в матче с «Арсеналом»

Подопечные Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на шестом месте.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
26 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
1:0 Ляказетт – 34' (пен)   2:0 Джака – 44'   3:0 Сака – 56'   3:1 Абрахам – 85'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020