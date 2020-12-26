«Арсенал» прервал семиматчевую безвыигрышную серию, победив «Челси»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершился матч 15-го тура АПЛ. «Арсенал» принимал «Челси» и одержал победу со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 34-й минуте — защитник «аристократов» Рис Джеймс нарушил правила в своей штрафной, к «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

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На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар.

Видео шикарного удара Джаки со штрафного

На 56-й минуте «канониры» довели счёт до разгромного — полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную «Челси» и закрутил мяч в дальнюю девятку.

Видео третьего гола хозяев

85-й минуте гости забили гол престижа — нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои.

Видео единственного гола «Челси» в матче с «Арсеналом»

Подопечные Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на шестом месте.