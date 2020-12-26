Три гола и удаление — в видеообзоре матча 15-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» принимала «Кристал Пэлас». Матч завершился победой хозяев с разгромным счётом — 3:0.
Счёт был открыт на 5-й минуте матча — нападающий хозяев Олли Уоткинс с правого края влетел в штрафную, качнул защитника и пробил, мяч после рикошета отскочил к Бертрану Траоре, и тот без помех расстрелял ворота гостей.
На 45-й минуте защитник «Виллы» Тайрон Мингс получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил хозяев в меньшинстве.
На 66-й минуте защитник Кортни Хос увеличил преимущество хозяев, удачно сыграв на добивании.
На 76-й минуте был забит третий гол. «Астон Вилла» убежала в контратаку, Олли Уоткинс скинул мяч под удар Анвару Эль-Гази, и он в касание отправил мяч в дальний угол ворот.
Видеообзор победы «Астон Виллы» в матче с «Кристал Пэлас»
«Астон Вила» набрала 25 очков в 13 матчах и поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (18) — на 13-м месте.
- 26 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:43
-
22:22
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
21:52
-
21:49
-
21:26
-
21:23
-
21:19
-
21:06
-
21:04
-
20:50
-
20:47Сёмин назвал вратаря года в РПЛ Эксклюзив
-
20:39
-
20:18
-
20:03
-
20:02
-
19:54
-
19:52
-
19:36
-
19:23
-
19:09
-
19:08
-
18:52
-
18:43
-
18:39
-
18:31