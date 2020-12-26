Три гола и удаление — в видеообзоре матча 15-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» принимала «Кристал Пэлас». Матч завершился победой хозяев с разгромным счётом — 3:0.



Счёт был открыт на 5-й минуте матча — нападающий хозяев Олли Уоткинс с правого края влетел в штрафную, качнул защитника и пробил, мяч после рикошета отскочил к Бертрану Траоре, и тот без помех расстрелял ворота гостей.



На 45-й минуте защитник «Виллы» Тайрон Мингс получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил хозяев в меньшинстве.



На 66-й минуте защитник Кортни Хос увеличил преимущество хозяев, удачно сыграв на добивании.



На 76-й минуте был забит третий гол. «Астон Вилла» убежала в контратаку, Олли Уоткинс скинул мяч под удар Анвару Эль-Гази, и он в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

Видеообзор победы «Астон Виллы» в матче с «Кристал Пэлас»

«Астон Вила» набрала 25 очков в 13 матчах и поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (18) — на 13-м месте.