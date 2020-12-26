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Мальдини: думаю, у Пиоли есть немало качеств, присущих великому тренеру

Мальдини: думаю, у Пиоли есть немало качеств, присущих великому тренеру
Футбол / Италия 0

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли и прокомментировал игру команды в первой части сезона.

«Меня радует то, как играет «Милан», нравится игровая манера команды, мужество футболистов. Именно этого мы от них и хотели, именно это и искали, когда я в августе 2018 года получил свою должность.

Пиоли? Думаю, у него есть немало качеств, присущих великому тренеру. Поэтому у нас очень открытые отношения, мы всё рассказываем друг другу. И ещё потому, что это единственный способ добиться результата», — цитирует Мальдини Calciomercato.com.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. По итогам сезона-2019/2020 команда под его руководством заняла шестое место в таблице Серии А.

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