Мальдини: думаю, у Пиоли есть немало качеств, присущих великому тренеру
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли и прокомментировал игру команды в первой части сезона.
«Меня радует то, как играет «Милан», нравится игровая манера команды, мужество футболистов. Именно этого мы от них и хотели, именно это и искали, когда я в августе 2018 года получил свою должность.
Пиоли? Думаю, у него есть немало качеств, присущих великому тренеру. Поэтому у нас очень открытые отношения, мы всё рассказываем друг другу. И ещё потому, что это единственный способ добиться результата», — цитирует Мальдини Calciomercato.com.
Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. По итогам сезона-2019/2020 команда под его руководством заняла шестое место в таблице Серии А.
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