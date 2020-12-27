Четыре гола и незабитый пенальти — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Челси»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходил матч 15-го тура АПЛ. «Арсенал» принимал «Челси» и одержал победу со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 34-й минуте. Защитник «Челси» Рис Джеймс нарушил правила в своей штрафной. К «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.



На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар с 30 метров.



На 56-й минуте «канониры» довели счёт до разгромного. Полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную «Челси» и закрутил мяч в дальнюю девятку.



85-й минуте гости забили гол престижа. Нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои.



На 91-й минуте гости получили право на одиннадцатиметровый. К мячу подошёл полузащитник Жоржиньо и не сумел реализовать пенальти. Вратарь «Арсенала» Бернд Лено среагировал по удару и спокойно прыгнул в угол, куда полетел мяч.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Челси»

Подопечные Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на шестом месте.