Четыре гола и незабитый пенальти — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Челси»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходил матч 15-го тура АПЛ. «Арсенал» принимал «Челси» и одержал победу со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 34-й минуте. Защитник «Челси» Рис Джеймс нарушил правила в своей штрафной. К «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар с 30 метров.
На 56-й минуте «канониры» довели счёт до разгромного. Полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную «Челси» и закрутил мяч в дальнюю девятку.
85-й минуте гости забили гол престижа. Нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои.
На 91-й минуте гости получили право на одиннадцатиметровый. К мячу подошёл полузащитник Жоржиньо и не сумел реализовать пенальти. Вратарь «Арсенала» Бернд Лено среагировал по удару и спокойно прыгнул в угол, куда полетел мяч.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Челси»
Подопечные Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на шестом месте.
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