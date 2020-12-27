Тухель пришёл в ярость, узнав об отставке из «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель пришёл в негодование, узнав о готовящейся отставке из клуба, сообщает AS.

Немецкий тренер недоволен тем, как спортивный директор парижан Леонардо провёл встречу и сообщил ему об увольнении. Официально о расставании со специалистом клуб всё ещё не объявил.

Ранее стал известен вероятный преемник Томаса Тухеля на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен». Новым наставником парижской команды должен стать бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, пребывающий без работы с момента увольнения из лондонского клуба осенью 2019 года.



Ранее стало известно, что Тухель был отправлен в отставку за полгода до истечения контракта. По информации СМИ, французский клуб уведомил немецкого специалиста накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).



«ПСЖ», набрав 35 очков в 17 турах, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая «Лиону» и «Лиллю» (у обеих команд по 36 очков).