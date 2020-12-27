В «Арсенале» произошёл раскол из-за отсутствия Месута Озила в заявке

Авторитетное британское издание The Telegraph информирует о разладе в коллективе лондонского «Арсенала» из-за исключения из состава 32-летнего немецкого атакующего полузащитника Месута Озила.
Как сообщает источник, часть авторитетных игроков настаивает на том, чтобы Озил вернулся в состав команды в январское дозаявочное окно, несмотря на ситуацию с его истекающим контрактом следующим летом. При этом, главный тренер «канониров» Микель Артета считает, что немецкий полузащитник «подвёл» его, не продемонстрировав свой максимум в предоставленных ему шансах. Отмечается, что именно из-за этой ситуации в лондонском коллективе произошёл раскол – часть игроков убеждена, что немец может помочь клубу выбраться из кризиса, другая же часть футболистов думает иначе.
32-летний немецкий полузащитник выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с «пушкарями» заканчивается 30 июня 2021 года.
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