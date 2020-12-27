Микель Артета выделил игру Гранита Джаки в матче с «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Микель Артета высказался о выступлении 28-летнего швейцарского полузащитника «канониров» Гранита Джаки в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:1).



«С тех пор, как я пришёл в «Арсенал», Джака всегда демонстрировал свои лидерские качества. Вот почему я действительно его поддерживал.



Он совершал ошибки, как и все мы, но его целеустремленность, его характер и то, как сильно он хочет бороться за этот клуб и эту команду, не подлежат сомнению, и сегодня я чувствую, что он покажет это снова», — цитирует Артету Goal.

Видео гола Джаки со штрафного в ворота «Челси» доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне Гранит Джака провёл 16 встреч за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом.