Микель Артета выделил игру Гранита Джаки в матче с «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Микель Артета высказался о выступлении 28-летнего швейцарского полузащитника «канониров» Гранита Джаки в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:1).
«С тех пор, как я пришёл в «Арсенал», Джака всегда демонстрировал свои лидерские качества. Вот почему я действительно его поддерживал.
Он совершал ошибки, как и все мы, но его целеустремленность, его характер и то, как сильно он хочет бороться за этот клуб и эту команду, не подлежат сомнению, и сегодня я чувствую, что он покажет это снова», — цитирует Артету Goal.
Видео гола Джаки со штрафного в ворота «Челси» доступно на «Чемпионате».
В текущем сезоне Гранит Джака провёл 16 встреч за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом.
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
05:24
-
05:07
-
03:47
-
03:20
-
02:23
-
02:07
-
01:35
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:48
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:22
-
00:14
- 26 декабря 2020
-
23:58
-
23:48
-
23:37
-
23:21
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:43
-
22:22
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
21:52
-
21:49
-
21:26
-
21:23
-
21:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам