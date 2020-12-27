Ширер: для борьбы за титул «Тоттенхэму» необходим Гарри Кейн в идеальной форме

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер оценил вклад нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в игру «шпор».



«Всё ещё думаю, что „шпоры“ — серьезные претенденты на титул, несмотря на проигрыш в последних матчах с „Ливерпулем“ и „Лестером“. Но для того, чтобы они снова включились в борьбу за титул, им нужно помочь Гарри Кейну вернуть лучшую форму.



Его атакующий вклад — 9 голов и 10 голевых передач в 14 матчах Премьер-лиги за „Тоттенхэм“ в этом сезоне — потрясающий и является главной причиной, почему они находятся в верхней части таблицы. Когда он играет хорошо, „шпоры“ обычно делают то же самое.



Редко можно увидеть такого эффективного нападающего-универсала, который помогает команде в любых обстоятельствах. Кроме того, он является абсолютным командным игроком, готовым сделать всё что попросят», — приводит слова Ширера BBC.

Ширер: «Тоттенхэм» невзрачен, но всё равно является претендентом на титул АПЛ