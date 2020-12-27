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По возвращении из Дубая в Италию Роналду избежит карантина

По возвращении из Дубая в Италию Роналду избежит карантина
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду улетел на частном самолёте в Дубай, информирует La Gazzetta dello Sport.

Сегодня там пройдёт вручение награды Globe Soccer Awards. Помимо Роналду на приз в номинации «Лучший футболист 2020 года» претендуют также Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Примечательно, что по возвращении из Дубая Роналду не придётся отбывать карантин, несмотря на требование для каждого прибывающего в Италию в период с 21 декабря по 6 января на определённое время самоизолироваться из-за угрозы распространения коронавируса. Это стало возможным благодаря принятым нормативным актам, позволившим спортсменам не проходить самоизоляцию после возвращения из-за границы.

В прошлом году Роналду уже становился лауреатом Globe Soccer Awards. В борьбе за награду Криштиану тогда опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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