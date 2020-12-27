Юрий Сёмин назвал лучшего защитника РПЛ в 2020 году

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, кого можно считать лучшим защитником РПЛ в 2020 году. Экс-рулевой «железнодорожников» выделил защитника «Зенита» Деяна Ловрена.
«Выберу Ловрена. В РПЛ этот игрок явно выделяется своим мастерством, пониманием игры», — сказал Сёмин «Чемпионату».
«Чемпионат» проводит опрос пользователей, чтобы выявить лучшего защитника. Предлагаются следующие варианты: Марио Фернандес (ЦСКА), Самуэль Жиго («Спартак»), Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»). Можно выбрать и кого-то другого.
После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.
Первое место занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35).
- 27 декабря 2020
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