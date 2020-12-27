Жоэль Матип получил травму в матче с «Вест Бромвичем»

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает «Вест Бромвич Альбион». Идёт 60-я минута, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
На 57-й минуте защитник хозяев Жоэль Матип получил травму, дёрнув мышцу бедра. Уходя с поля, он держался за ногу. Вместо него на поле появился 19-летний защитник Рис Уильямс.
Это уже третье повреждение 29-летнего камерунца в нынешнем сезоне. Матип пропустил около месяца после матча 5-го тура с «Эвертоном» (2:2), а также из-за микротравмы был заменён во встрече 12-го тура с «Фулхэмом» (1:1).
«Ливерпуль» набрал в 14 матчах 31 очко и лидирует в английской Премьер-лиге. «Вест Брович» (7) — на предпоследнем, 19-м месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион».
- 27 декабря 2020
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