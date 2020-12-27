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«Ливерпуль» упустил победу в матче с аутсайдером АПЛ «Вест Бромвичем»

«Ливерпуль» упустил победу в матче с аутсайдером АПЛ «Вест Бромвичем»
Футбол / Англия 0
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Завершился очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» принимал «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 12-й минуте матча — защитник Жоэль Матип здорово навесил в штрафную, где нигерийский защитник гостей Олувасемилого Аджайи упустил Садио Мане, который обработал мяч и чётко пробил в левый нижний угол ворот.

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Гости отыгрались на 82-й минуте — полузащитник Матеус Перейра выполнил навес в центр штрафной, где Олувасемилого Аджайи пробил головой в дальний угол. Мяч срикошетил от штанги, затем задел спину вратаря мерсисайдцев Алисона и пересёк линию ворот.

Видео гола Аджайи

«Ливерпуль» набрал 32 очка и лидирует в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя — «Эвертон» — на три очка. «Вест Брович» (8) — на предпоследнем, 19-м месте.

В следующем туре 30 декабря «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед». Днём ранее, 29 декабря, «Вест Бромвич Альбион» дома примет «Лидс Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
27 декабря 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Мане – 12'   1:1 Аджайи – 82'
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