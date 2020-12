«Меня заставили». Солтмурад Бакаев прокомментировал участие в видео «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал кадр из новогоднего видео команды, в котором он лежит на ковре, слушая кассету Леонида Слуцкого.

«Меня заставили», — пошутил Бакаев.

Пресс-служба «Рубина»на YouTube-канале клуба выложила новогодний видеоклип, в котором снялись главный тренер Леонид Слуцкий и остальная команда. Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки. Полузащитник Дмитрий Тарасов на фоне Кремля предстал в образе президента России.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».