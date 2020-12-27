Эллардайс: мы мешали «Ливерпулю» настолько, насколько могли. Я очень рад ничьей

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).



«Это было великолепно. Нам пришлось много обороняться против команды с фантастическим домашним рекордом. Мы мешали «Ливерпулю» настолько, насколько могли. Мои футболисты должны были вывести их из себя ещё в первом тайме.



«Ливерпуль» всегда старается играть первым номером, хотя я не думаю, что они много били по воротам. Я не видел, чтобы Сэм Джонстон находился под огромным давлением, так что это показывает, насколько хорошо мы сдерживали хозяев. Люди скажут, что нам повезло, но сегодня была отличная игра со стороны моих игроков, и они воспользовались своим шансом на чужой половине поля.



Ключевым моментом была наша организованность. Мы изо всех сил пытались свести на нет старания лучшей команды АПЛ на её собственном поле. Какую фантастическую работу проделали игроки. Я просто рад, что мы сегодня сыграли вничью», – цитирует Эллардайса BBC.

Видео гола «Вест Бромвича» в матче с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» набрал 32 очка и лидирует в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя «Эвертон» на три очка. «Вест Брович» (8) — на предпоследнем, 19-м месте.