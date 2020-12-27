Жерар Пике: надеюсь, что ещё поиграю три-четыре года
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике рассказал о своих планах. Футболист заявил, что пока не планирует завершать карьеру. На церемонии Global Soccer Awards он получил награду за выдающуюся карьеру.
«Для меня большая честь оказаться здесь. Я надеюсь, что поиграю ещё три-четыре года. Мне приятно снова увидеть Касильяса, с которым мы делили раздевалку в сборной Испании. Я рад оказаться рядом с Роналду, с которым мы были вместе в «Манчестер Юнайтед».
Мне ещё не удавалось поиграть вместе с Левандовским, но я побеждал его и проигрывал ему. Это и есть часть футбола — победы и поражения. Главное в футболе — отношения с партнёрами и соперниками», — приводит слова Пике Football Espana со ссылкой на Marca.
Касильяс и Пике получили награды Globe Soccer
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