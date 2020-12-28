«Ювентус» хочет подписать Льоренте и Дзадзу

Туринский «Ювентус» в ближайшее трансферное окно планирует усилить линию атаки. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации СМИ, в сферу интересов итальянского клуба входит 35-летний форвард «Наполи» Фернандо Льоренте, а также 29-летний нападающий «Торино» Симоне Дзадза. Контракт Льоренте с «Наполи» истекает летом 2021 года, а соглашение Дзадзы и «Торино» рассчитано еще на два с половиной года.

В нынешнем сезоне Серии А Льоренте сыграл около 20 минут (в матче с «Торино») и не отметился результативными действиями, также испанец провёл пять матчей в запасе. Дзадза в текущем первенстве принял участие в семи матчах, забив один гол в игре с «Интером» (2:4).

После 13 матчей чемпионата «Ювентус» с 24 очками располагается на шестой строчке таблицы.