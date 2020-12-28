Джака: после моего удаления было много разговоров. Но я всегда буду показывать характер

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился эмоциями от победы в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:1) после неудачной серии для команды и лично для себя.
«После красной карточки в матче с «Бёрнли» («Арсенал» в 12-м туре потерпел поражение со счётом 0:1. – Прим. «Чемпионата») было очень много разговоров. Многие снова стали говорить… Вновь и вновь. Но я всегда буду показывать характер. Я был очень разочарован удалением и знал, что мой поступок плохо повлиял на команду. Но сейчас я более чем счастлив. Я вернулся и помог команде», — цитирует Джаку Goal.com.
«Арсенал», набрав 17 очков в 15 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 6 очках от зоны вылета и отставая от зоны еврокубков на 9 очков.
Видео шикарного гола Джаки со штрафного в ворота «Челси»:
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