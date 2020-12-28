«Торпедо» закрепило 6-й номер за уникальной династией Шустиковых

Президент «Торпедо» Роман Авдеев заявил о выведении из обращения 6-го номера, под которым выступал капитан команды Сергей Шутиков, сообщает пресс-служба московского клуба.



Номер был закреплён за уникальной династией Шустиковых. До Сергея, контракт с которым был расторгнут на днях, за «Торпедо» с капитанской повязкой выступали его дед Виктор и отец Сергей. При этом у защитника есть сын Михаил. Авдеев на встрече с Шутиковым выразил надежду, что тот продолжит семейную традицию и в будущем станет капитаном «Торпедо».



Сергей Шустиков выступал за «Торпедо» с 2015 года. В сезоне-2018/2019 он помог команде выиграть первенство зоны «Центр» ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу. В нынешнем сезоне ФНЛ Сергей Шустиков покорил отметку в 100 проведённых матчей за «Торпедо». В общей сложности в его активе шесть забитых мячей в 106 играх за чёрно-белых.

Сергей Шустиков: никогда не откажусь от своих слов, что «Торпедо» — это мой дом