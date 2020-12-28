Лионель Месси пропустит матч «Барселона» — «Эйбар»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 16-го тура испанской Примеры с «Эйбаром», который состоится завтра, 29 декабря. Начало — в 21:15 мск. Об этом рассказал главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман.

«У него был дискомфорт в лодыжке, поэтому он не мог тренироваться, завтра его не будет. Он вернётся к тренировкам позже. Если он отдохнёт в течение недели, ему станет лучше», — цитирует Кумана Marca.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.



Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.