Лионель Месси пропустит матч «Барселона» — «Эйбар»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 16-го тура испанской Примеры с «Эйбаром», который состоится завтра, 29 декабря. Начало — в 21:15 мск. Об этом рассказал главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман.
«У него был дискомфорт в лодыжке, поэтому он не мог тренироваться, завтра его не будет. Он вернётся к тренировкам позже. Если он отдохнёт в течение недели, ему станет лучше», — цитирует Кумана Marca.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.
Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.
- 28 декабря 2020
-
16:34
-
16:27
-
16:08
-
16:06
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:32
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:26
-
14:22
-
14:04
-
13:47
-
13:28
-
13:23
-
13:11
-
13:03
-
12:55
-
12:34
-
12:27
-
12:08
-
11:45
-
11:39
-
11:30
-
11:15
-
11:06
-
10:47
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
10:00
-
09:53