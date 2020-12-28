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Лионель Месси признался, что не видит себя тренером

Лионель Месси признался, что не видит себя тренером
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о своём будущем после окончания карьеры футболиста.

«Не вижу себя тренером. Возможно, спортивным директором, чтобы приводить футболистов, которых хочу видеть в команде или которые, по моему мнению, нужны клубу. Посмотрим», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре кубка Лиги чемпионов.

Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.

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