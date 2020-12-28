Дмитрий Черышев объяснил, почему считает Влашича лучшим полузащитником года в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев выбрал лучшего полузащитника уходящего года в Российской Премьер-Лиге.
«Никола Влашич. Когда футболист является лидером команды и ведёт её за собой, это бросается в глаза. Особенно это было заметно при просмотре матчей ЦСКА. Например, возьмём Миранчуков, они отличные футболисты, но у них была сбалансированная команда. Каждый партнёр доставлял мяч до них. Влашич же проявлял свои лидерские качества, когда команде нужно было решить ту или иную задачу», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в чемпионате России, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.
- 28 декабря 2020
-
16:34
-
16:27
-
16:08
-
16:06
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:32
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:26
-
14:22
-
14:04
-
13:47
-
13:28
-
13:23
-
13:11
-
13:03
-
12:55
-
12:34
-
12:27
-
12:08
-
11:45
-
11:39
-
11:30
-
11:15
-
11:06
-
10:47
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
10:00
-
09:53