Дмитрий Черышев объяснил, почему считает Влашича лучшим полузащитником года в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев выбрал лучшего полузащитника уходящего года в Российской Премьер-Лиге.



«Никола Влашич. Когда футболист является лидером команды и ведёт её за собой, это бросается в глаза. Особенно это было заметно при просмотре матчей ЦСКА. Например, возьмём Миранчуков, они отличные футболисты, но у них была сбалансированная команда. Каждый партнёр доставлял мяч до них. Влашич же проявлял свои лидерские качества, когда команде нужно было решить ту или иную задачу», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в чемпионате России, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.

Кто лучший полузащитник года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги В этой номинации наблюдается удивительное единодушие.