«Манчестер Юнайтед» вышел из борьбы за Давида Алабу

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба, вероятнее всего, не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» вышли из борьбы за 28-летнего австрийского футболиста, когда узнали о его высоких финансовых запросах.



Напомним, Алаба несколько раз отверг предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.



Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Также на его счету 5 встреч в Лиге чемпионов.

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