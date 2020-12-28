«Манчестер Юнайтед» вышел из борьбы за Давида Алабу
Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба, вероятнее всего, не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» вышли из борьбы за 28-летнего австрийского футболиста, когда узнали о его высоких финансовых запросах.
Напомним, Алаба несколько раз отверг предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.
Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Также на его счету 5 встреч в Лиге чемпионов.
«Реал» стал фаворитом в борьбе за Давида Алабу
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