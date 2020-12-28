Данил Круговой рассказал об ожиданиях от зимних сборов «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Данил Круговой подвёл итоги 2020 года и поделился ожиданиями от тренировочных сборов, которые пройдут в январе.

«Газпром-Арена» — потрясающий стадион со всех точек зрения. Всё супер, всё на высшем уровне, а о поддержке наших болельщиков давно известно в России и за её пределами.

Чего жду от сборов? Жду, что будет тяжело. Будем закладывать функциональный фундамент, летних сборов и перерыва между чемпионатами не было, старались обретать форму через игры. Поэтому сейчас будем возвращаться в привычный тренировочный и игровой ритм. Первые тренировочные сборы пройдут в Дубае, я не был там ни разу. Условия, уверен, будут отличные, поэтому наша задача — как следует поработать и подготовиться к возобновлению сезона», — цитирует Кругового пресс-служба «Зенита».