Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эрлинг Холанд назвал трёх лучших центральных защитников мира

Эрлинг Холанд назвал трёх лучших центральных защитников мира
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о лучших защитниках.

«Я считаю, что три лучших центральных защитника мира — это Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все трое сильны физически и при этом крайне умны», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола. Ван Дейк, выступающий за «Ливерпуль», получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля. Кулибали играет за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 12 встречах итальянской Серии А.

Эрлинг Холанд: моя главная мечта сейчас — добиться успеха с «Боруссией»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020