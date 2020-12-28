Эрлинг Холанд назвал трёх лучших центральных защитников мира

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о лучших защитниках.



«Я считаю, что три лучших центральных защитника мира — это Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все трое сильны физически и при этом крайне умны», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.



Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола. Ван Дейк, выступающий за «Ливерпуль», получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля. Кулибали играет за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 12 встречах итальянской Серии А.

Эрлинг Холанд: моя главная мечта сейчас — добиться успеха с «Боруссией»