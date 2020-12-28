Оливье Жиру прервал четырёхматчевую серию «Астон Виллы» без пропущенных мячей

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает бирмингемскую «Астон Виллу». Идёт 40-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу «аристократов».



«Челси» открыл счёт на 34-й минуте матча — защитник Бенджамин Чилвел с левого фланга навесил в штрафную, где Оливье Жиру опередил всех и головой, в падении, вколотил мяч в ближний угол.

Видео гола Оливье Жиру

Вратарь «Виллы» Дамиан Мартинес в четырёх предыдущих матчах в АПЛ не пропустил ни одного гола.



«Челси», набрав в 15 турах 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (25) располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.