Жоан Лапорта: хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть голов в Мадриде

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил победу каталонского клуба в матче с «Реалом» (6:2) в сезоне-2008/2009.



«Хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть голов в Мадриде», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.



Напомним, выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года. Выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.



«Барселона» набрала в 14 матчах 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32). В тройку лидеров входят «Реал» (32) и «Реал Сосьедад» (26).