Жоан Лапорта: хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть голов в Мадриде
Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил победу каталонского клуба в матче с «Реалом» (6:2) в сезоне-2008/2009.
«Хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть голов в Мадриде», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.
Напомним, выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года. Выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.
«Барселона» набрала в 14 матчах 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32). В тройку лидеров входят «Реал» (32) и «Реал Сосьедад» (26).
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
00:01
- 28 декабря 2020
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:24
-
22:20
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:46
-
20:27
-
20:12
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам