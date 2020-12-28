Артета: страдал из-за результатов «Арсенала». Сделаю всё для достижения успеха

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих эмоциях во время неудачных выступлений команды в нынешнем сезоне.



«Когда я пришёл, мне было нужно досконально проанализировать, что происходит с командой, что мы можем и не можем сделать. Сейчас всё было немного иначе. Мы все страдали из-за наших результатов в последние недели. Я чувствую большую ответственность за это.



Это худшее ощущение, потому что я хочу делать всё ради этого клуба. Сейчас мы на подъёме. Я хочу привнести всю свою страсть и знания для достижения успеха с «канонирами». Мы хотим двигаться так быстро, как это только возможно. Для этого нам нужно побеждать, сохранять стабильность в игре и побеждать длительное время. Когда у нас что-то не получается, мне кажется, что я подвожу клуб, людей, которые работают для нас, и, в особенности, фанатов», – приводит слова Артеты Goal.com.



«Арсенал», набрав 17 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Завтра, 29 декабря, «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало — в 21:00 мск.

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