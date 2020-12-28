«Эвертон» запросит у АПЛ информацию о причинах переноса матча с «Манчестер Сити»

«Эвертон» выступил с заявлением о переносе матча 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».



«Эвертон» сожалеет по поводу переноса матча с «Манчестер Сити». Сожалеем не только из-за 2000 зрителей на самом матче, но и из-за болельщиков по всему миру.



Наши игроки, тренерский штаб, персонал команды и все на «Гудисон Парк» были готовы к матчу. День игры — самая важная дата в нашем календаре. К тому же это был важный матч.



Несмотря на то что «Эвертон» всегда ставит безопасность людей превыше всего, мы запросим всю информацию, которую «Манчестер Сити» предоставил лиге, чтобы понять, почему было принято такое решение», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «ирисок».



Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити» должен был состояться сегодня, 28 декабря, и начаться в 23:00 мск.

Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» отменён из-за вспышки коронавируса у игроков гостей