«Рома» хочет продать Пасторе зимой

Итальянская «Рома» хочет расстаться с аргентинским полузащитников Хавьером Пасторе. В клубе недовольны высоким уровнем травматичности футболиста, сообщает Corriere dello Sport. Известно, что 31-летнему игроку было предложено расторгнуть контракт, однако он отказался.

Соглашение Пасторе с римлянами рассчитано до лета 2023 года. Зарплата аргентинца составляет € 4,5 млн в год. При этом полузащитник не провёл за «Рому» в нынешнем сезоне ни одного матча.

В августе сообщалось, что «волки» предложили приобрести Пасторе «Зениту» и планировали выручить от продажи € 10 млн, однако сам игрок заявил, что не намерен покидать клуб.

До «Ромы» Пасторе выступал за аргентинские «Тальерес» и «Уракан», итальянский «Палермо» и французский «ПСЖ». В составе парижан футболист стал пятикратным чемпионом Франции, по пять раз выигрывал Суперкубок страны и Кубок лиги, а также четыре раза – Кубок страны.