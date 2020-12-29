Кварацхелия: есть предложение, и переговоры ведутся. Не собираюсь оставаться в РПЛ надолго

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, что клуб ведёт переговоры с потенциальным покупателем, а также грузинский хавбек заявил, что не останется надолго в Российской Премьер-Лиге.
«Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу дать вам точный ответ. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — цитирует Кварацхелию сайт 1tv.ge.
Сообщалось, что сразу три клуба Серии А проявляют интерес к футболисту. По данным итальянских СМИ, главным претендентом на игрока является «Торино». 19-летним грузинским футболистом интересуются также «Удинезе» и «Сассуоло».
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