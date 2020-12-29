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Иско решил перейти в «Севилью». «Реал» намерен получить за игрока до € 20 млн

Иско решил перейти в «Севилью». «Реал» намерен получить за игрока до € 20 млн
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Иско покинет команду в летнее трансферное окно, утверждает AS.

28-летний футболист принял решение перейти в «Севилью», чтобы воссоединиться с главным тренером Хуленом Лопетеги, который во время работы в «Королевском клубе» поддерживал его больше других наставников. «Сливочные» готовы отпустить Иско по окончании сезона и намерены заработать на его продаже € 15-20 млн.

Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а его годовой оклад составляет € 7 млн. Таким образом, мадридский клуб может сэкономить внушительную сумму за счёт продажи игрока.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в испанской Примере (3 – в основе) и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Иско после конфликта с Рамосом попросил выставить его на трансфер
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