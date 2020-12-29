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В «Манчестер Сити» семь заражённых коронавирусом. Матчи с «Челси» и «МЮ» под вопросом

В «Манчестер Сити» семь заражённых коронавирусом. Матчи с «Челси» и «МЮ» под вопросом
Футбол / Англия 0
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Стали известны подробности вспышки коронавируса в «Манчестер Сити», из-за которой был перенесён матч 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

Как сообщает The Athletic, по итогам тестирования, проведённого 27 декабря, заражёнными оказались ещё трое футболистов, чьи имена не уточняются. Таким образом, общее число инфицированных в стане «горожан» достигло семи человек, поскольку ранее клуб объявил о положительных тестах у защитника Кайла Уолкера и нападающего Габриэла Жезуса, а также у двух сотрудников командного персонала.

В связи с увеличением количества инфицированных в составе «Манчестер Сити» под вопросом оказались матчи с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Встреча с синими может состояться, если «горожане» вернутся к тренировкам к выходным. Однако, если в ходе тестирования в ближайшие дни будут выявлены новые случаи заражения, матч, вероятнее всего, перенесут, что поставит под угрозу игру с «красными дьяволами».

Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти 3 января в Лондоне. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в первой встрече полуфинала Кубка лиги назначена на 6 января.

У «Манчестер Сити» новая вспышка коронавируса. Когда теперь доигрывать матчи?
Игры 1-го и 16-го туров уже перенесены. Похоже, что отменят и другие матчи «Сити».
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