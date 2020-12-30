«Твиттер» английского клуба взломали и опубликовали расистские посты

Аккаунт «Куинз Парк Рейнджерс» в «Твиттере» сегодня, 30 декабря, был взломан, сообщает Daily Mail.



От имени лондонского клуба было опубликовано несколько сообщений расистского характера с нецензурной бранью. В настоящее время «Куинз Парк Рейнджерс» уже восстановил доступ в аккаунту.



«Доброе утро, дорогие болельщики! Приносим извинения за оскорбительные сообщения, наш аккаунт взломали. Лексика, использованная в них, абсолютно неприемлема, и мы будем сотрудничать с «Твиттером», чтобы идентифицировать виновника. К счастью, мы снова здесь!» — говорится в сообщении клуба.



«Куинз Парк Рейнджерс» в настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии. После 22 туров команда занимает 20-е место в турнирной таблице.

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