Томас Мюллер открыл завод по осеменению лошадей

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и его жена Лиза уже много лет управляют конным заводом Gut Wettlkam, который они недавно переоборудовали в станцию по осеменению лошадей, информирует Bild.
Отмечается, что завод Мюллера располагается в коммуне Оттерфинг, которая находится к югу от Мюнхена. Как сообщает издание, бизнес футболиста начнёт функционировать в 2021 году.
«Мы с Лизой сделали следующий шаг в нашей «конской жизни». Завод Gut Wettlkam вместе нашими жеребцами с нетерпением ждёт сезона размножения—2021», — написал Мюллер на своей официальной странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Мюллера в «Инстаграме».
Желающие оплодотворить лошадь смогут выбрать одного из трёх жеребцов – Д'Ави, Четыре Розы или Боумора. Стоит отметить, что разведение лошадей – прибыльный бизнес, с помощью которого можно заработать солидное состояние. Сообщается, что осеменение от двукратного чемпиона мира Д'Ави стоит € 1600, при этом конь может дать много сотен потомков.
Томас Мюллер — воспитанник «Баварии», за основную команду мюнхенцев он выступает с 2008 года.
- 30 декабря 2020
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