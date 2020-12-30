Калиниченко: подаренный Федуном «Хаммер» Ковалевски на огороде как трактор держит

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался о вознаграждениях в виде автомобилей от владельца клуба Леонида Федуна во времена его выступления за красно-белых.
«Мне ничего не перепало. Наверное, надо было лучше играть. Остаётся только жалеть, что не играл лучше (смеётся). А если серьёзно, такое отношение владельца клуба – просто супер. Помню, Вою (Войцеху Ковалевскому) вручили ключи от «Хаммера», он его до сих пор у себя на огороде держит как трактор. Неманья Видич, Егор Титов, Рома Павлюченко, Радослав Ковач – все они заслужили свои машины. Это классно. Для кого-то такие подарки – дорого и богато, но Федун может себе позволить такие покупки и порадовать парней», — приводит слова Калиниченко «Р-Спорт».
Калиниченко защищал цвета «Спартака» с 2000 по 2008 год. В составе красно-белых украинский полузащитник дважды становился чемпионом России и завоёвывал Кубок страны.
- 30 декабря 2020
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