«Анатолич, ю килл ми». Экс-массажист «Зенита» рассказал, как парил Халка

Бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал о банных традициях бывших футболистов санкт-петербургской команды.



«Витсель иногда парился – если его настроить, он соглашался. Ломбертс шёл в баню, только когда совсем уставал. Халка приучал к бане с вениками: пригласил, попарил так, что потом после каждой игры просил. Глаза круглые: «Анатолич, ю килл ми» – «Терпеть надо», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Колесников — массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина. До 10 декабря он являлся сотрудником «Спартака». Кроме того, Колесников проработал 10 лет в «Зените» и 2 года в «Динамо», а до этого на протяжении 25 лет был массажистом в сборной России по лёгкой атлетике.