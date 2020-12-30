Ольга Смородская будет участвовать в выборах президента ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подала документы для выдвижения на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).



«Ольга Юрьевна приняла окончательное решение о выдвижении на пост президента ФНЛ, она будет участвовать в выборах и подала необходимые документы», — цитирует источник «Р-Спорт».



Смородская занимала пост президента московского «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Ранее стало известно, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус будет баллотироваться на должность президента ФНЛ.



Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он покинул пост, объявив о своём решении во время последнего в году исполкома. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и под аплодисменты покинул мероприятие. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Предполагается, что выборы нового главы ФНЛ состоятся 25 февраля 2021 года.

«Лучшая лига мира». Илья Геркус объявил об участии в выборах президента ФНЛ