«Лучшая лига мира». Илья Геркус объявил об участии в выборах президента ФНЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о решении принять участие в выборах президента Футбольной национальной лиги.



«Друзья! Клубам ФНЛ – лучшей лиги мира – предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах. Общаясь с клубами, знаю их желание сделать лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ – имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный – сильно недооценён. Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнёров. Есть потребность в спортивном развитии в улучшении организации турнира. Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента ФНЛ и выиграть их.



Территориально ФНЛ – самая большая лига в мире. От Калининграда до Хабаровска – это и есть Россия. Каждый клуб, каждый регион одинаково важен и значим. Я вижу ФНЛ сильной, успешной, привлекательной лигой. Объединяющей болельщиков всех возрастов во всех регионах страны. Доступной и привлекательной для общества, развивающей игроков, тренеров и судей. Лигу как прекрасную востребованную площадку для коммерческих и медиапартнёров. Лигу, игроков которой знают в лицо, игры и голы которой обсуждают и ждут по всей стране, которая будет самодостаточной и престижной. И в которой будут мечтать играть сотни тысяч мальчишек, занимающихся футболом по всей нашей стране.



С чем я иду на выборы? За спиной 12 лет работы в профессиональном и любительском футболе. Работа на клубном уровне в «Зените» и «Локомотиве», запуск команд в ПФЛ и в женской лиге, работа в структуре Премьер-Лиги дали мне бесценный опыт успешного решения многих коммерческих, имиджевых, спортивных и маркетинговых задач. В 2020-м при моём участии была организована и запущена Лига городского футбола – турнира лучших любительских команд Москвы. Но главное — понимание, как сделать ФНЛ сильнее и привлекательнее. Объединить такие разные клубы в одну команду и сделать лигу действительно лучшей лигой мира. С таким видением будущего я начинаю эту избирательную кампанию», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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