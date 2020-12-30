«Арсенал» воскрес и другие чудеса АПЛ. Разбор 15-го и 16-го туров

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем сразу два тура — 15-й и 16-й. Новогоднее чудо — две победы «Арсенала» подряд, «Тоттенхэм Хотспур» играл на удержание с первой минуте, подозрительная отмена матча «Манчестер Сити» и новая схема Гвардиолы, проблемы «Ливерпуля» и «Челси».
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в «Любимые».
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл сравнивает зарплаты футболистов в России и США (и объясняет, зачем это нужно).
Гриша активно ведет свой канал в Telegram! Заходите.
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• в плеере Podster
В этом выпуске:
0:00 – Привет, Гоголь.
1:14 – «Арсенал», спасибо, что живой.
7:15 – Хвалим Саку до опупения.
12:29 – А зачем тогда «Арсеналу» все эти трансферы?
24:38 – «МЮ»: Байи, Кавани, Рэшфорд.
35:06 – Погба как адреналин.
44:25 – У «Ливерпуля» 32 человека сыграли в этом сезоне!
50:52 – Забываем всё и говорим про Вейналдума в «Барсе».
57:30 – У «Ливерпуля» новый человек в тренерском штабе.
1:00:04 – Гриша про Зинченко, а Кирилл — про тактику «Сити»
1:07:14 – Корона против «Сити». Когда теперь доигрывать?
1:19:27 – У «Чемпионата» новый автор. Он играл за «Тоттенхэм».
1:20:48 – Ну и что делать с этим «Тоттенхэмом»?
1:30:27 – Верните уже «Челси» Зиеша!
1:40:21 – Кто круче — Жоржиньо или Жоржиньо?
1:42:33 – Очень нужно, чтобы Бьельса остался в АПЛ.
1:51:08 – Подписывайтесь на подкаст там, где вам удобнее.
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