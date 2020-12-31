Кандидат в президенты «Барселоны» Бенедито: я очень пессимистичен насчёт будущего Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито высказался о ситуации нападающего команды Лионеля Месси.



«Нам нужен франчайзинговый футболист в связи с тем, как работает индустрия. Порой игрок с самой большой зарплатой обходится клубу дешевле всего. Клубу нужен такой футболист.



Я очень пессимистичен насчёт будущего Месси. Хотел бы, чтобы он сказал в интервью, что был бы рад остаться в «Барселоне», но он этого не сказал. Посмотрим. Лучшим исходом для него было бы, если бы он остался», — цитирует Бенедито Sport.es.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми 33-летний аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.

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