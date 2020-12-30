«Всем здоровья и удачи!» Джикия опубликовал фото с Нурмагомедовым

Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«С наступающим 2021-м! Всем здоровья и удачи», — подписал Джикия фото.

Ранее Нурмагомедов рассказал о встрече с футболистом московского «Спартака».

27-летний защитник московского «Спартака» в текущем сезоне принял участие в 19 встречах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.